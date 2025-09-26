CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 30-15 Servizio e dritto per Sevastova, si ferma in rete la difesa di Paolini 15-15 Paolini ribalta lo scambio con un dritto incrociato dal centro. La toscana mette i piedi in campo e chiude con il dritto lungolinea. 15-0 Scappa in lunghezza la risposta di dritto di Paolini Al servizio Anastasia Sevastova. 1-0 Gioco Paolini: servizio e dritto per l’azzurra. A-40 Aceeeeeeeeeeeeeee 40-40 Subito uno scambio bellissimo e lo porta a casa Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sevastova 1-0, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurra si salva da 15-40