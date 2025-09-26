LIVE Musetti-Mpetshi Perricard ATP Pechino 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 13:10 Precedente molto recente vinto da Musetti in rimonta agli US Open 2025. L’azzurro perse il primo al tie-break salvo rimontare con agevolezza. Lo stesso destino era stato negli ottavi di Wimbledon 2024. Oggi sarebbe bello vincere per la prima volta il primo set contro Perricard. 13:05 Chiude la finalista di Wimbledon e US Open: ora Musetti-Perricard! 12:16 In corso Boulter-Anisimova, ultimo match prima di Musetti. Punteggio di 5-1 per la giocatrice USA. 07:27 Cobolli vince, adesso Rybakina, poi Paolini e Anisimova-Boulter prima di Musetti! LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

