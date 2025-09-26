LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6 6-7 6-4 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro si incarta da solo ma ottiene questi 50 punti d’oro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:49 MUSETTI b. Mpetshi Perricard 7-6, 6-7, 6-4!! Non risponde di dritto sulla seconda e allora l’azzurro ottiene questa soffertissima vittoria! Seconda 40-30 SEEEEEEERVIZIO VINCENTE! 30-30 Viene aggredito e non tira su lo slice Musetti. C’è da soffrire! Ancora! Seconda! Non l’aveva tirata! 30-15 MIRACOLO del mago! Recupero in avanti e palla messa dove solo lui può, sull’angolo stretto di rovescio. Che ha fatto! Punto che vale 34 di partita! 15-15 Meno male. In rete il rovescio lungoriga di Perricard. Meno tre! 0-15 Appunto, Perricard può liberare i cavalli in risposta e prende gli ultimi centimetri di campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

