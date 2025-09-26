LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6 6-7 4-3 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | meno due per l’azzurro nel 3° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda, e ora? 30-30 Nessun problema, quarto ace! 15-30 Ha rischiato la seconda Musetti, si è entrati nello scambio e ha messo in rete il lungoriga di rovescio. Se la prima adesso non aiutasse, ci sarebbe da preoccuparsi! Seconda 15-15 Aggredisce la seconda e chiude al dritto successivo Perricard. 15-0 Servizio slice e dritto anomalo prepotente di Musetti. Primo quindici in cascina! 4-3 A zero Perricard. 40-0 Ace. 30-0 Prima vincente. 15-0 Serve&volley a segno del francese. 4-2 Lungo il lob di Perricard. Altro passo verso i 50 punti! 40-15 In due tempi chiude di volo dopo l’attacco di dritto Lorenzo! 30-15 Sbaglia la scelta e anche la smorzata Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

