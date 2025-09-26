LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6 6-7 3-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | c’è il break dell’azzurro nel set decisivo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 A quindici Perricard. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Chip and charge di Musetti che dà il punto. 30-0 Ace (13°). C’è però il break di margine per Musetti. 15-0 Ace (12°). 3-1 Conferma il break Musetti! Dai! 40-30 Solito smash vincente a rimbalzo da fondocampo di Perricard. 40-15 Stecca di rovescio Perricard. 30-15 Sbaglia lo slice l’azzurro. 30-0 Servizio e dritto di là! 15-0 Prima in kick che dà il quindici a Musetti! 2-1 PASSAAAA NEI PIEDI DI ROVESCIO MUSETTI! URLA! BREAK! 15-40 Il nastro accorcia la traiettoria del colpo di Giovanni, può attaccare di dritto Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - mpetshi
US Open, il tabellone: Alcaraz esordisce con Opelka, Musetti con Mpetshi Perricard
US Open 2025, il tabellone di Lorenzo Musetti: esordio contro Mpetshi Perricard, possibili incroci con Cobolli e Sinner
Musetti-Mpetshi Perricard, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming
Sul Lotus del China Open fa il suo esordio nel torneo il nostro Lorenzo Musetti! Il carrarino vuole lasciarsi alle spalle la finale di Chengdu e comincia la sua campagna a Pechino contro Giovanni Mpetshi Perricard! - X Vai su X
A Pechino Sinner torna in campo contro Cillic. Dopo la sconfitta negli US Open il numero 2 del mondo affronta l'ultimo tratto di stagione in Oriente. Per Musetti c'è Mpetshi Perricard. Ecco gli altri italiani in gara. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: clamoroso pasticcio del francese e BREAK dell’azzurro! - A Niente, slice troppo morbido dell'azzurro, ne approfitta col dritto Perricard. Segnala oasport.it
Musetti-Mpetshi Perricard: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale - Dopo il ko in finale a Chengdu contro Alejandro Tabilo, Lorenzo Musetti cerca subito il riscatto a Pechino contro il francese Mpetshi Perricard che affronterà nel primo turno del 500 cinese. Secondo tuttosport.com