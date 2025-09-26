LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6 6-7 2-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | c’è il break dell’azzurro nel set decisivo!

Oasport.it | 26 set 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 PASSAAAA NEI PIEDI DI ROVESCIO MUSETTI! URLA! BREAK! 15-40 Il nastro accorcia la traiettoria del colpo di Giovanni, può attaccare di dritto Musetti. Si issa a due chance di break! SECONDA!! 15-30 Clamoroso errore di valutazione di Perricard, risposta di Musetti che entrava, ma lui l’ha lasciata scorrere. Attenzione! 15-15 Errore di volo, l’ennesimo, di Perricard. 15-0 Servizio slice e comoda chiusura. 1-1 A quindici Musetti. 40-15 In rete il rovescio difensivo del francese. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Lungo il lob difensivo di Perricard. 0-15 Errore di dritto preoccupante. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6, 6-7, 2-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: c'è il break dell'azzurro nel set decisivo!

