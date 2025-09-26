LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6 6-6 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | azzurro con problemi fisici ma questi 50 punti vanno presi!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 E stavolta c’è! Il passante in avanti di rovescio in cross, dopo tanti errori. Vale un mini-break. Serve due volte il toscano. 3-3 Perfetta smorzata di Perricard. Wow. 3-2 Prima vincente, su! 2-2 In rete il dritto di Perricard. Musetti ancora era in difesa lontanissimo. 1-2 Anche qui, era giunto, ma non ha messo in campo il recupero di rovescio Musetti. 1-1 Non riesce a passare da lontano con il rovescio Musetti. 1-0 In rete il rovescio lungoriga di Perricard. 6-6 TIE-BREAK! 40-15 Prima vincente. 30-15 Servizio e volèe di rovescio. 15-15 Aveva pasticciato ancora di volo il francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - mpetshi
US Open, il tabellone: Alcaraz esordisce con Opelka, Musetti con Mpetshi Perricard
US Open 2025, il tabellone di Lorenzo Musetti: esordio contro Mpetshi Perricard, possibili incroci con Cobolli e Sinner
Musetti-Mpetshi Perricard, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming
Sul Lotus del China Open fa il suo esordio nel torneo il nostro Lorenzo Musetti! Il carrarino vuole lasciarsi alle spalle la finale di Chengdu e comincia la sua campagna a Pechino contro Giovanni Mpetshi Perricard! - X Vai su X
A Pechino Sinner torna in campo contro Cillic. Dopo la sconfitta negli US Open il numero 2 del mondo affronta l'ultimo tratto di stagione in Oriente. Per Musetti c'è Mpetshi Perricard. Ecco gli altri italiani in gara. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: clamoroso pasticcio del francese e BREAK dell’azzurro! - A Niente, slice troppo morbido dell'azzurro, ne approfitta col dritto Perricard. Riporta oasport.it
Musetti-Mpetshi Perricard: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale - Dopo il ko in finale a Chengdu contro Alejandro Tabilo, Lorenzo Musetti cerca subito il riscatto a Pechino contro il francese Mpetshi Perricard che affronterà nel primo turno del 500 cinese. Come scrive tuttosport.com