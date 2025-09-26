CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 E stavolta c’è! Il passante in avanti di rovescio in cross, dopo tanti errori. Vale un mini-break. Serve due volte il toscano. 3-3 Perfetta smorzata di Perricard. Wow. 3-2 Prima vincente, su! 2-2 In rete il dritto di Perricard. Musetti ancora era in difesa lontanissimo. 1-2 Anche qui, era giunto, ma non ha messo in campo il recupero di rovescio Musetti. 1-1 Non riesce a passare da lontano con il rovescio Musetti. 1-0 In rete il rovescio lungoriga di Perricard. 6-6 TIE-BREAK! 40-15 Prima vincente. 30-15 Servizio e volèe di rovescio. 15-15 Aveva pasticciato ancora di volo il francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6, 6-6, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: azzurro con problemi fisici, ma questi 50 punti vanno presi!