LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6 6-5 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | azzurro con problemi fisici ma questi 50 punti vanno presi!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 In un amen Musetti. Giunge al tie-break. 40-0 Lunga la risposta del francese. 30-0 Lungo il dritto difensivo di Perricard. 15-0 Servizio vincente. 5-5 Prima di servizio vincente in kick. 40-30 NOO! NOO! NOOO! E’ fuori di nulla il passante diagonale di rovescio di Musetti, bastava anche meno. Si andava a match point. No! Seconda! Dai Lori! 30-30 Largo, largo, largo. Il comodo dritto dopo il servizio di Perricard è di poco largo. Occhio! 30-15 Servizio e volèe di rovescio Perricard. 15-15 Che magia! Passante in slice pazzesco dell’azzurro, un polso d’oro quello di Musetti! 15-0 Ace. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - mpetshi
US Open, il tabellone: Alcaraz esordisce con Opelka, Musetti con Mpetshi Perricard
US Open 2025, il tabellone di Lorenzo Musetti: esordio contro Mpetshi Perricard, possibili incroci con Cobolli e Sinner
Musetti-Mpetshi Perricard, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming
Sul Lotus del China Open fa il suo esordio nel torneo il nostro Lorenzo Musetti! Il carrarino vuole lasciarsi alle spalle la finale di Chengdu e comincia la sua campagna a Pechino contro Giovanni Mpetshi Perricard! - X Vai su X
A Pechino Sinner torna in campo contro Cillic. Dopo la sconfitta negli US Open il numero 2 del mondo affronta l'ultimo tratto di stagione in Oriente. Per Musetti c'è Mpetshi Perricard. Ecco gli altri italiani in gara. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: clamoroso pasticcio del francese e BREAK dell’azzurro! - A Niente, slice troppo morbido dell'azzurro, ne approfitta col dritto Perricard. Da oasport.it
Musetti-Mpetshi Perricard: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale - Dopo il ko in finale a Chengdu contro Alejandro Tabilo, Lorenzo Musetti cerca subito il riscatto a Pechino contro il francese Mpetshi Perricard che affronterà nel primo turno del 500 cinese. Come scrive tuttosport.com