LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6 6-5 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | azzurro con problemi fisici ma questi 50 punti vanno presi!

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 In un amen Musetti. Giunge al tie-break. 40-0 Lunga la risposta del francese. 30-0 Lungo il dritto difensivo di Perricard. 15-0 Servizio vincente. 5-5 Prima di servizio vincente in kick. 40-30 NOO! NOO! NOOO! E’ fuori di nulla il passante diagonale di rovescio di Musetti, bastava anche meno. Si andava a match point. No! Seconda! Dai Lori! 30-30 Largo, largo, largo. Il comodo dritto dopo il servizio di Perricard è di poco largo. Occhio! 30-15 Servizio e volèe di rovescio Perricard. 15-15 Che magia! Passante in slice pazzesco dell’azzurro, un polso d’oro quello di Musetti! 15-0 Ace. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti mpetshi perricard 7 6 6 5 atp pechino 2025 in diretta azzurro con problemi fisici ma questi 50 punti vanno presi

© Oasport.it - LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6, 6-5, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: azzurro con problemi fisici, ma questi 50 punti vanno presi!

In questa notizia si parla di: musetti - mpetshi

US Open, il tabellone: Alcaraz esordisce con Opelka, Musetti con Mpetshi Perricard

US Open 2025, il tabellone di Lorenzo Musetti: esordio contro Mpetshi Perricard, possibili incroci con Cobolli e Sinner

Musetti-Mpetshi Perricard, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: clamoroso pasticcio del francese e BREAK dell’azzurro! - A Niente, slice troppo morbido dell'azzurro, ne approfitta col dritto Perricard. Da oasport.it

live musetti mpetshi perricardMusetti-Mpetshi Perricard: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale - Dopo il ko in finale a Chengdu contro Alejandro Tabilo, Lorenzo Musetti cerca subito il riscatto a Pechino contro il francese Mpetshi Perricard che affronterà nel primo turno del 500 cinese. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Mpetshi Perricard