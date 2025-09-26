LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6 4-3 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | fastidio alla coscia per l’azzurro

Oasport.it | 26 set 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Largo di poco il rovescio vincente 40-15 Ancora, una volèe molto approssimativa di Perricard. Meglio per noi. 30-15 Clamoroso vincente di rovescio in cross del francese. Che Jolly. 30-0 Ottimo kick di Musetti! 15-0 Il nastro porta via il dritto anomalo di Perricard. 4-4 Torna a servire il mago. 40-0 Musetti adesso deve concentrarsi su questi due turni di battuta, suoi, poi vincere il tie-break. 30-0 Ace. 15-0 Prima vincente. Altra piccola pausa adesso, per fasciare la coscia sinistra di Musetti. 4-3 A zero Musetti! C’è da chiudere subito questa partita per poi recuperare! 40-0 Palla corta vincente di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6, 4-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: fastidio alla coscia per l'azzurro

