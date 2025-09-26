LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6 1-0 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro si complica da solo il 1° set ma lo vince al tie-break!

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio, dritto e ulteriore chiusura di volo di rovescio! 30-0 Altro meraviglioso rovescio vincente controbalzo di Musetti! Vale il prezzo del biglietto questo punto! 15-0 Splendida serie di rovesci di Musetti, dal top allo slice alla volèe splendida col taglio sotto con cui chiude. 1-1 In un amen Perricard. 40-0 Servizio e volèe alta. 30-0 Ace. 15-0 Servizio e dritto Perricard. 1-0 A zero Musetti! 40-0 Servizio vincente. 30-0 Non risponde Perricard. 15-0 Sbaglia di dritto il francese. MUSETTI-Mpetshi Perricard 7-6(3)! Con il servizio, il dritto e soprattutto l’urlo liberatorio il carrarino può respirare. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti mpetshi perricard 7 6 1 0 atp pechino 2025 in diretta l8217azzurro si complica da solo il 1176 set ma lo vince al tie break

© Oasport.it - LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6, 1-0, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro si complica da solo il 1° set ma lo vince al tie-break!

In questa notizia si parla di: musetti - mpetshi

US Open, il tabellone: Alcaraz esordisce con Opelka, Musetti con Mpetshi Perricard

US Open 2025, il tabellone di Lorenzo Musetti: esordio contro Mpetshi Perricard, possibili incroci con Cobolli e Sinner

Musetti-Mpetshi Perricard, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: clamoroso pasticcio del francese e BREAK dell’azzurro! - A Niente, slice troppo morbido dell'azzurro, ne approfitta col dritto Perricard. Si legge su oasport.it

live musetti mpetshi perricardMusetti-Mpetshi Perricard: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale - Dopo il ko in finale a Chengdu contro Alejandro Tabilo, Lorenzo Musetti cerca subito il riscatto a Pechino contro il francese Mpetshi Perricard che affronterà nel primo turno del 500 cinese. Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Mpetshi Perricard