LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6 1-0 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro si complica da solo il 1° set ma lo vince al tie-break!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio, dritto e ulteriore chiusura di volo di rovescio! 30-0 Altro meraviglioso rovescio vincente controbalzo di Musetti! Vale il prezzo del biglietto questo punto! 15-0 Splendida serie di rovesci di Musetti, dal top allo slice alla volèe splendida col taglio sotto con cui chiude. 1-1 In un amen Perricard. 40-0 Servizio e volèe alta. 30-0 Ace. 15-0 Servizio e dritto Perricard. 1-0 A zero Musetti! 40-0 Servizio vincente. 30-0 Non risponde Perricard. 15-0 Sbaglia di dritto il francese. MUSETTI-Mpetshi Perricard 7-6(3)! Con il servizio, il dritto e soprattutto l’urlo liberatorio il carrarino può respirare. 🔗 Leggi su Oasport.it
