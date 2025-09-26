LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 5-5 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro da solo rimette il rivale in gioco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente. 5-5 Non è vero. Doppio fallo. Incredibile non si capisce cosa sia successo nella testa dell’azzurro. Match che era incanalato tranquillamente nei nostri binari. Tutto da rifare quindi. Seconda 40-A Anche qui. Non c’era bisogno. Palla corta ben giocata, poi passante di dritto fuori di poco. La prima al corpo era ottima, non si è sentito di tirare il dritto e seguirlo. 40-40 BRAVO! Prima al corpo, attacco tremolante di dritto ma Perricard arriva in corsa e non passa con il dritto. 30-40 Clamorosa rasoiata di rovescio di Musetti. Forza! Qui il braccio è andato veloce! Seconda, aiuto! 15-40 Noooo! Completamente sbagliato l’atteggiamento dopo il servizio di Musetti, fa scendere la palla e a quel punto stecca. 🔗 Leggi su Oasport.it

