LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-3 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | clamoroso pasticcio del francese e BREAK dell’azzurro!

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 CLAMOROSO errore di volo di Perricard. Incredibile che volèe ha messo nel sacco amici, sopra la rete dopo l’ottima seconda seguita a rete. Questo giocatore è solo servizio. SEEEECONDA! 30-40 Servizio vincente. 15-40 Malissimo ancora in avanzamento Perricard: altri due set point per Musetti, li chiamiamo così perché il francese in risposta è innocuo. 15-30 Gran risposta di dritto di Musetti, da lontano. Lentissimo in uscita Perricard sbaglia di dritto! 15-15 Risposta nei piedi, passante comodo di rovescio! 15-0 Servizio e dritto del francese. 3-3 Risposta sul telone di Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti mpetshi perricard 4 3 atp pechino 2025 in diretta clamoroso pasticcio del francese e break dell8217azzurro

© Oasport.it - LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: clamoroso pasticcio del francese e BREAK dell’azzurro!

In questa notizia si parla di: musetti - mpetshi

US Open, il tabellone: Alcaraz esordisce con Opelka, Musetti con Mpetshi Perricard

US Open 2025, il tabellone di Lorenzo Musetti: esordio contro Mpetshi Perricard, possibili incroci con Cobolli e Sinner

Musetti-Mpetshi Perricard, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

live musetti mpetshi perricardMusetti-Mpetshi Perricard: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale - Dopo il ko in finale a Chengdu contro Alejandro Tabilo, Lorenzo Musetti cerca subito il riscatto a Pechino contro il francese Mpetshi Perricard che affronterà nel primo turno del 500 cinese. Secondo tuttosport.com

LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro ritrova una vecchia conoscenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell'ATP 500 di Pechino tra Lorenzo ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Mpetshi Perricard