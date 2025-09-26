LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-3 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | clamoroso pasticcio del francese e BREAK dell’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 CLAMOROSO errore di volo di Perricard. Incredibile che volèe ha messo nel sacco amici, sopra la rete dopo l’ottima seconda seguita a rete. Questo giocatore è solo servizio. SEEEECONDA! 30-40 Servizio vincente. 15-40 Malissimo ancora in avanzamento Perricard: altri due set point per Musetti, li chiamiamo così perché il francese in risposta è innocuo. 15-30 Gran risposta di dritto di Musetti, da lontano. Lentissimo in uscita Perricard sbaglia di dritto! 15-15 Risposta nei piedi, passante comodo di rovescio! 15-0 Servizio e dritto del francese. 3-3 Risposta sul telone di Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it
