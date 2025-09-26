LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 2-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | inizio con rimpianti per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio vincente. 15-15 Da favola il passante in corsa di dritto di Musetti! 15-0 Servizio slice vincente. 2-2 A quindici Musetti. 40-15 Altra delizia di rovescio in avanzamento del Mago. 30-15 Molto attento Musetti: senza correre rischi si presenta e rete e colpisce con la stop volley! 15-15 Sbaglia di dritto Perricard. 0-15 Ottima risposta nei piedi del francese e punto. 1-2 Ace a oltre 230 kmh. A-40 Servizio vincente. 40-40 Prima e comodo dritto a segno. 30-40 NOO! Lungo di poco il lob di Musetti. 15-40 Non chiude il comodo dritto dopo la prima Perricard, paga a caro prezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

