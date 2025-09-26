LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | scattano le pre-qualifiche! Bagnaia vuole ripartire dall’ottima FP1
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.01 Subito tutti i piloti in pista per sfruttare al massimo i 60 minuti della sessione. 08.00 SEMAFORO VERDE! SCATTANO LE PRE-QUALIFICHE DEL GP DEL GIAPPONE! 07.58 Tutto pronto per le pre-qualifiche, tra pochi istanti si incomincia a Motegi! 07.55 Piloti vincitori del GP del Giappone con moto differenti: ROSSI Valentino (Honda 2001; Yamaha 2008) Record di vittorie consecutive: 3 – CAPIROSSI Loris (2005, 2006, 2007) Le Sprint sono state vinte da. 2023 – MARTIN Jorge (Ducati) 2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati) Piloti in attività con pole position a Motegi: 2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2019, 2022} 1 – ZARCO Johann (FRA) {2017} 1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023} 1 – ACOSTA Pedro (ESP) {2024} 07. 🔗 Leggi su Oasport.it
