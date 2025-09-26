LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | Quartararo al comando su Bezzecchi Bagnaia e Marc Marquez non pensano al cronometro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.42 Vinales migliora ma non va oltre la 15a posizione a 757 millesimi, subito alle spalle di Bagnaia. 08.40 Tutti ai box ora. Si aspettano gli ultimi momenti della sessione per piazzare il time attack giusto. Marc Marquez è in pista con doppia media. Lo spagnolo prosegue nel suo lavoro. 08.38 Raul Fernandez si porta in settima posizione a 388 millesimi da Quartararo. Per il resto non migliora nessuno in questo momento. 08.36 Tempi cancellati per tutti per le bandiere gialle. Ora si può ripartire. Si fermano ai box Acosta, Morbidelli e Bagnaia. 08.35 Attenzione, caduta di Martin in curva 7. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - giappone
