LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | pre-qualifiche in mattinata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi denominato Twin Rings, ci attende una sessione di capitale importanza che andrà a comporre la top10 che domani nel corso delle qualifiche potrà evitare la Q1 e partire direttamente dalla caccia alla pole position della Q2. Le pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone scatteranno alle ore 08.00 italiane (le ore 15.00 locali) e saranno della durata di 60 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - giappone
