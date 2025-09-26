CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.33 Uscita di pista di Miller in curva 1, ma riesce a tenere la moto nella ghiaia e torna in azione senza problemi. 08.32 Bagnaia chiude un giro su tempi alti, quindi torna ai box. Acosta spinge ancora, arriva al T3 a 192 millesimi da Quartararo, quindi chiude in 1:44.243 e si porta a 199 millesimi. 08.31 Marc Marquez è ancora fermo ai box, evidentemente c’è qualcosa che non lo soddisfa nella sua GP25. Quartararo martella in 1:44.200 e 1:44.437 08.30 Ancora un ben giro di Di Giannantonio che si ferma a 1:44.636 ma intanto è Quartararo a prendere la vetta in 1::44. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: comandano Aldeguer e Zarco, partono lenti Bagnaia e Marc Marquez