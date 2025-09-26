CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.02 Alex Marquez molla e domani sarà nella Q1! Quartararo è su ottimi parziali e chiude in 1:43.594 ed è ottavo! Zarco decimo a 541. Fuori Aldeguer e Bastianini! 09.01 Alex Marquez, Zarco e Quartararo si rilanciano per provare a entrare nella top10. Bastianini a rischio! 09.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PRE-QUALIFICHE! Cade Chantra in curva 3. Di nuovo bandiere gialle per tutti. 08.59 Vediamo se, appena se ne andranno le bandiere gialle, si potrà ripartire con i tempi. la KTM di Acosta si è distrutta nella scivolata in curva 1! Bastianini è decimo e prova a tenersi la top10! Diggia quinto a 198 08. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche su Acosta e Marquez, 7° Bagnaia