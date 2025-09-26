LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | Bagnaia svetta nelle FP1! Rinascita o fuoco di paglia? Si riparte alle 8.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.33 Si tornerà a girare alle 08.00 italiane per le pre-qualifiche, importanti per definire i qualificati alla Q1 e alla Q2 di domani. 05.32 Il migliore è stato Francesco Bagnaia. Pecco si è ridestato dal proprio torpore e ha ottenuto il best-time di 1:44.857, precedendo di 0.093 il campione del mondo 2024, Jorge Martin (Aprilia) e di 0.102 il compagno di squadra (leader del campionato) Marc Marquez. Una top-10 con tanti italiani: 4° Fabio Di Giannatonio (Ducati VR46), 5° Luca Marini (Honda) e 6° Franco Morbidelli (Ducati VR46). Un po’ più in difficoltà nella FP1 Marco Bezzecchi (11° sull’Aprilia) e Alex Marquez (15° sulla Ducati Gresini). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - giappone
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è stato strepitoso. Giappone? Vediamo di chiudere il Campionato”
MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi
! Inizio complicato per Bez in Giappone FP1 LIVE http://tiny.cc/FP1_Motegi #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #JapaneseGP #Bezzecchi #Aprilia - X Vai su X
Sky Sport Motori Weekend (25 - 28 Settembre) MotoGP Giappone, SuperBike Aragon, WEC Fuji In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOT - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Motogp/ Prove libere live streaming video tv GP Giappone 2025 Motegi (oggi 26 settembre) - Diretta MotoGp prove libere GP Giappone 2025 Motegi live streaming video tv oggi venerdì 26 settembre: orari, tempi, classifiche e cronaca. Riporta ilsussidiario.net
LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: pre-qualifiche in mattinata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ... Da oasport.it