CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.40 Buongiorno e benvenuti a Motegi, tra 20 minuti esatti scatteranno le pre-qualifiche del GP del Giappone. 05.33 Si tornerà a girare alle 08.00 italiane per le pre-qualifiche, importanti per definire i qualificati alla Q1 e alla Q2 di domani. 05.32 Il migliore è stato Francesco Bagnaia. Pecco si è ridestato dal proprio torpore e ha ottenuto il best-time di 1:44.857, precedendo di 0.093 il campione del mondo 2024, Jorge Martin (Aprilia) e di 0.102 il compagno di squadra (leader del campionato) Marc Marquez. Una top-10 con tanti italiani: 4° Fabio Di Giannatonio (Ducati VR46), 5° Luca Marini (Honda) e 6° Franco Morbidelli (Ducati VR46). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: alle 8.00 le pre-qualifiche. Bagnaia vuole conferme dopo l'ottima FP1!