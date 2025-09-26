LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | alle 8.00 le pre-qualifiche Bagnaia vuole conferme dopo l’ottima FP1!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.40 Buongiorno e benvenuti a Motegi, tra 20 minuti esatti scatteranno le pre-qualifiche del GP del Giappone. 05.33 Si tornerà a girare alle 08.00 italiane per le pre-qualifiche, importanti per definire i qualificati alla Q1 e alla Q2 di domani. 05.32 Il migliore è stato Francesco Bagnaia. Pecco si è ridestato dal proprio torpore e ha ottenuto il best-time di 1:44.857, precedendo di 0.093 il campione del mondo 2024, Jorge Martin (Aprilia) e di 0.102 il compagno di squadra (leader del campionato) Marc Marquez. Una top-10 con tanti italiani: 4° Fabio Di Giannatonio (Ducati VR46), 5° Luca Marini (Honda) e 6° Franco Morbidelli (Ducati VR46). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - giappone
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è stato strepitoso. Giappone? Vediamo di chiudere il Campionato”
MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 - X Vai su X
Sky Sport Motori Weekend (25 - 28 Settembre) MotoGP Giappone, SuperBike Aragon, WEC Fuji In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOT - facebook.com Vai su Facebook
GP Giappone - In corso le prime prove libere, ora LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Segnala sport.sky.it
Diretta Motogp/ Prove libere live streaming video tv GP Giappone 2025 Motegi (oggi 26 settembre) - Diretta MotoGp prove libere GP Giappone 2025 Motegi live streaming video tv oggi venerdì 26 settembre: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net scrive