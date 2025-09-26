LIVE Italia-Polonia Mondiali volley 2025 in DIRETTA | la finale anticipata? Azzurri per ribaltare il pronostico
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali di volley 2025 che si giocherà sabato 27 settembre alle 12.30. Mai come questa volta il tabellone della rassegna iridata, complice l’eliminazione prematura del Brasile nella fase a gironi, è apparso fortemente sbilanciato. La vincente di questa sfida se la vedrà, da favorita, contro una tra Cechia e Bulgaria, ovvero le grandi sorprese della competizione che si sta svolgendo nelle Filippine. A Pasay City gli azzurri dovranno ribaltare il pronostico, perché affronteranno la squadra più forte e completa in circolazione, peraltro con una panchina profondissima. 🔗 Leggi su Oasport.it
