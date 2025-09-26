CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Cechia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, finale degli Europei 2025 di baseball. La nostra Nazionale è tornata al suo posto dopo aver sfigurato nell’ultima edizione della rassegna continentale e potrà scendere sul diamante di Rotterdam per fronteggiare i padroni di casa nel match che metterà in palio il titolo. Gli azzurri si presenteranno all’appuntamento dopo aver superato il “girone del purgatorio” e aver regolato Francia, Germania e Cechia nella fase a eliminazione diretta, mentre gli oranje hanno invece avuto la meglio sulla Croazia e sulla Spagna nelle sfide da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Olanda, Europei baseball 2025 in DIRETTA: torna la grande classica che vale il titolo!