LIVE Italia-Cechia Europei baseball 2025 in DIRETTA | dalle 15.00 l’attesissima semifinale

Oasport.it | 26 set 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  14:45 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Cechia, semifinale degli Europei di baseball 2025. Poco più di 15 minuti all’inizio delle ostilità. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale degli Europei di baseball 2025 tra Italia e Cechia. Gli azzurri vanno a caccia della finalissima dopo aver eliminato di giustezza la Germania. Sfida non banale contro la compagine boema, bisognerà alzare una volta in più il livello mostrato finora nella manifestazione continentale. Coach Francisco Cervelli tiene alta la concentrazione dei suoi a partire ovviamente dai pitcher. 🔗 Leggi su Oasport.it

