CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale degli Europei di baseball 2025 tra Italia e Cechia. Gli azzurri vanno a caccia della finalissima dopo aver eliminato di giustezza la Germania. Sfida non banale contro la compagine boema, bisognerà alzare una volta in più il livello mostrato finora nella manifestazione continentale. Coach Francisco Cervelli tiene alta la concentrazione dei suoi a partire ovviamente dai pitcher. Dopo l’ottima prova offerta nei quarti di finale Quattrini si candida a partire nuovamente titolare, con Artitzu in grado di farsi trovare pronto all’occorrenza e Bassani arta da giocare nelle fasi caldissime dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Cechia, Europei baseball 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale!