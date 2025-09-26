LIVE Italia-Cechia 8-5 Europei baseball 2025 in DIRETTA | gli azzurri tornano in finale dopo 6 anni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e appuntamento a domani alle 19.30 per la finale. Un saluto sportivo. 18.28 Non dobbiamo dimenticare il 9° posto di due anni fa: bisogna tenerlo bene impresso nella mente e nella memoria, come monito. Oggi però l’Italia è tornata dove merita: nella finale di una rassegna continentale. 18.26 Gli azzurri hanno realizzato ben 15 valide, a fronte delle 8 dei cechi. Grandissima partita di Mattia Aldegheri, che ha concesso appena un punto in sei inning ai nostri avversari. I rilievi hanno fatto più fatica, ma in qualche modo hanno spento il tentativo di rimonta della Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it

