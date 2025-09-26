LIVE Italia-Cechia 8-5 Europei baseball 2025 in DIRETTA | gli azzurri tornano in finale dopo 6 anni!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e appuntamento a domani alle 19.30 per la finale. Un saluto sportivo. 18.28 Non dobbiamo dimenticare il 9° posto di due anni fa: bisogna tenerlo bene impresso nella mente e nella memoria, come monito. Oggi però l’Italia è tornata dove merita: nella finale di una rassegna continentale. 18.26 Gli azzurri hanno realizzato ben 15 valide, a fronte delle 8 dei cechi. Grandissima partita di Mattia Aldegheri, che ha concesso appena un punto in sei inning ai nostri avversari. I rilievi hanno fatto più fatica, ma in qualche modo hanno spento il tentativo di rimonta della Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - cechia
Basket femminile, l’Italia domina la Cechia e accede ai quarti degli Europei Under 18
Basket femminile, Europeo U18: Italia-Cechia 64-47. Ora sfida alla Francia
SIAMO FORTI ANCHE NEL LACROSSE! Italia mai così in alto: strapazza la Cechia e vola in semifinale agli Europei!
VisitCodogno. . Italian Baseball Week 2025 Si riaccendono i riflettori sul Baseball a Codogno Al campo del Codogno Baseball '67 per assistere alla partita tra Italia e Cechia ex Repubblica Ceca. Interviste ai protagonisti: - il Sindaco di Codogno - Francesco Pa - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Davis - Fuori USA e Australia! Cechia e Belgio staccano un pass per le Finals. Raphael Collignon eroe per la formazione belga. Stati Uniti traditi sia da Fritz che da Tiafoe https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Davis_Cup_Fed_Cup/101904/coppa-d - X Vai su X
LIVE Italia-Cechia, Europei baseball 2025 in DIRETTA: inizia la semifinale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 Flyball di Mensik facile preda di Paolini. Scrive oasport.it
Italia rimontata dalla Cechia nell’ultima partita dell’Italian Baseball Week - Italia sconfitta dalla Cechia nell'ultimo impegno legato all'Italian Baseball Week con cui gli azzurri hanno preparato, per buona misura, gli Europei con ... Segnala oasport.it