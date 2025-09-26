LIVE Italia-Cechia 8-3 Europei baseball 2025 in DIRETTA | home run da 2 punti di Lasarcina!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0 ball, 1 strike. Il pitcher che affronterà Guevara Ducato sarà Filip Capka. La Cechia cambia il lanciatore. Singolo di Mineo, che avanza in prima base. Guevara Ducato in battuta. ITALIA-CECHIA 8-3. Mineo in battuta, 1 out, basi libere. HOOOOOOOOOOME RUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNN!!!!! FUORI CAMPO DA 2 PUNTI DI GIACONINO LASARCINA! 3 ball, 0 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Singolo di Martini, che avanza in prima. Adesso Lasarcina dovrà avere pazienza e ragionare. 1 ball, 2 strike. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Così no.Gonzalez cerca subito il fuoricampo, ma viene eliminato al volo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - cechia
