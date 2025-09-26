LIVE Italia-Cechia 6-3 Europei baseball 2025 in DIRETTA | ultimo inning chi sarà il closer azzurro?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE OTTIMO! Prejda eliminato in prima base, solidissimo Sireus in questo ottavo inning. Vedremo se il nono toccherà ad Alex Bassani. 2 ball, 2 strike. Foul. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Mensik in seconda base. Prejda in battuta con 2 out. Momento chiave. 0 ball, 1 strike. Pazzesca eliminazione al volo da parte di Lasarcina. Grandissima difesa qui. 2 out, Mensik in battuta. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Muzik eliminato in prima base. Cervinka in battuta. Foul. 1 ball, 2 strike. Sireus sul monte contro Muzik. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - cechia
Basket femminile, l’Italia domina la Cechia e accede ai quarti degli Europei Under 18
Basket femminile, Europeo U18: Italia-Cechia 64-47. Ora sfida alla Francia
SIAMO FORTI ANCHE NEL LACROSSE! Italia mai così in alto: strapazza la Cechia e vola in semifinale agli Europei!
VisitCodogno. . Italian Baseball Week 2025 Si riaccendono i riflettori sul Baseball a Codogno Al campo del Codogno Baseball '67 per assistere alla partita tra Italia e Cechia ex Repubblica Ceca. Interviste ai protagonisti: - il Sindaco di Codogno - Francesco Pa - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Davis - Fuori USA e Australia! Cechia e Belgio staccano un pass per le Finals. Raphael Collignon eroe per la formazione belga. Stati Uniti traditi sia da Fritz che da Tiafoe https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Davis_Cup_Fed_Cup/101904/coppa-d - X Vai su X
LIVE Italia-Cechia, Europei baseball 2025 in DIRETTA: inizia la semifinale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 Flyball di Mensik facile preda di Paolini. Segnala oasport.it