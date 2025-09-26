LIVE Italia-Cechia 6-3 Europei baseball 2025 in DIRETTA | i cechi accorciano a due inning dal termine
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Foul. 1 ball, 2 strike. Sireus sul monte contro Muzik. 0 ball, 2 strike. Sfuma questa chance: Angioi eliminato al volo. Si va nella parte bassa dell’ottavo inning: adesso l’Italia deve arginare la rimonta ceca con la difesa. Base su ball. Angioi in prima base, Morresi in seconda, 2 out. Batista De Jesus in battuta. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 2 ball, 2 strike. Morresi ruba una base e avanza in seconda. Foul. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Foul lunghissimo di Angioi. Fuori per un soffio. Paolini senza pazienza. Gira subito la mazza e viene eliminato al volo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - cechia
Basket femminile, l’Italia domina la Cechia e accede ai quarti degli Europei Under 18
Basket femminile, Europeo U18: Italia-Cechia 64-47. Ora sfida alla Francia
SIAMO FORTI ANCHE NEL LACROSSE! Italia mai così in alto: strapazza la Cechia e vola in semifinale agli Europei!
VisitCodogno. . Italian Baseball Week 2025 Si riaccendono i riflettori sul Baseball a Codogno Al campo del Codogno Baseball '67 per assistere alla partita tra Italia e Cechia ex Repubblica Ceca. Interviste ai protagonisti: - il Sindaco di Codogno - Francesco Pa - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Davis - Fuori USA e Australia! Cechia e Belgio staccano un pass per le Finals. Raphael Collignon eroe per la formazione belga. Stati Uniti traditi sia da Fritz che da Tiafoe https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Davis_Cup_Fed_Cup/101904/coppa-d - X Vai su X
LIVE Italia-Cechia, Europei baseball 2025 in DIRETTA: inizia la semifinale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 Flyball di Mensik facile preda di Paolini. Secondo oasport.it