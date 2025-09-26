LIVE Italia-Cechia 5-1 Europei baseball 2025 in DIRETTA | gli azzurri provano a scappare via dopo 5 inning

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  17:01 Doppio di Morresi! L’azzurro raggiunge la seconda base e lascia spazio a Ricardo Paolini. 17:00 Si riparte con Duffek al lancio e Morresi in battuta. SESTO INNING 16:57 Perfetto Aldegheri! Terzo strikes out dell’inning ed Italia che scappa via sul 5-1. 16:55 Tre strike anche per Escala! Due out Cechia ed in battuta Mensik. 16:53 Strikes out Prokop, che lascia spazio ad Escala. 16:52 Coach Cervelli chiaramente non cambia pitcher confermando Mattia Aldegheri. L’azzurro lancia su Prokop. 16:48 Peccato. Singolo di Guevara, con Lasaracina che sulle ali dell’entusiasmo esagera nel cercare direttamente casa base. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia cechia 5 1 europei baseball 2025 in diretta gli azzurri provano a scappare via dopo 5 inning

© Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 5-1, Europei baseball 2025 in DIRETTA: gli azzurri provano a scappare via dopo 5 inning

In questa notizia si parla di: italia - cechia

Basket femminile, l’Italia domina la Cechia e accede ai quarti degli Europei Under 18

Basket femminile, Europeo U18: Italia-Cechia 64-47. Ora sfida alla Francia

SIAMO FORTI ANCHE NEL LACROSSE! Italia mai così in alto: strapazza la Cechia e vola in semifinale agli Europei!

live italia cechia 5LIVE Italia-Cechia, Europei baseball 2025 in DIRETTA: inizia la semifinale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  15:23 Flyball di Mensik facile preda di Paolini. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Cechia 5