LIVE Italia-Cechia 5-1 Europei baseball 2025 in DIRETTA | gli azzurri provano a scappare via dopo 5 inning
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:01 Doppio di Morresi! L’azzurro raggiunge la seconda base e lascia spazio a Ricardo Paolini. 17:00 Si riparte con Duffek al lancio e Morresi in battuta. SESTO INNING 16:57 Perfetto Aldegheri! Terzo strikes out dell’inning ed Italia che scappa via sul 5-1. 16:55 Tre strike anche per Escala! Due out Cechia ed in battuta Mensik. 16:53 Strikes out Prokop, che lascia spazio ad Escala. 16:52 Coach Cervelli chiaramente non cambia pitcher confermando Mattia Aldegheri. L’azzurro lancia su Prokop. 16:48 Peccato. Singolo di Guevara, con Lasaracina che sulle ali dell’entusiasmo esagera nel cercare direttamente casa base. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - cechia
