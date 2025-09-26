LIVE Italia-Cechia 1-0 Europei baseball 2025 in DIRETTA | azzurri avanti dopo il secondo inning
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Flyball di Gonzalez comoda preda di Sindelka. In un amen torniamo a difenderci. 16:01 Escala elimina al volo Batista. Due out Italia ed alla battuta Gonzalez. 15:59 Subito eliminato l’azzurro, che lascia spazio a Batista. 15:58 Johnson al lancio con Angioi in battuta. TERZO INNING 15:56 Terzo strike per Prokop. Soffriamo ma al momento teniamo gli avversari a zero. Italia-Cechia 1-0. 15:55 Non riesce la giocata di sacrificio a Prokop, con gli azzurri che eliminano Krejciric. Due out Cechia. 15:53 Alla battuta si rivede Prokop. 15:51 Pasticcio di Angioi, che manca la presa sul grounder di Prejda e Krejcirik che vola in terza base. 🔗 Leggi su Oasport.it
