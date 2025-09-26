LIVE Italia-Cechia 1-0 Europei baseball 2025 in DIRETTA | azzurri avanti dopo il primo inning
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:38 Torna Johnson sul monte di lancio. Il ceco incrocia Alberto Mineo. SECONDO INNING 15:35 Ci salviamo! Muzik colpisce forte e profondo ma Guevara controlla bene la traiettoria agguantando al volo la palla. Italia-Cechia 1-0 dopo il primo inning. 15:33 Alla battuta Martin Muzik. 15:32 Arriva il quarto ball di Aldegheri. Sindelka guadagna la prima base e Cervenka avanza in seconda. Basi piene per i cechi e timeout difensivo. 15:30 Tre ball e due strike. Situazione delicata. 15:28 Singolo di Cervenka. Prokop prova a raggiungere casa base, ma con un balzo felino torna sui suoi passi accontentandosi della terza. 🔗 Leggi su Oasport.it
