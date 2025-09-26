LIVE Cobolli-Rublev 7-6 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | al tie-break il romano vince un caotico 1° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COBOLLI-Rublev 7-6(3)! MAGISTRALE gestione della palla con il dritto del romano, che set ha vinto! Dopo l’inizio fortissimo del russo, che praticamente non aveva dato respiro al rivale fino al 5-2, ecco che la partita è cambiata su quel 15-30 salvato dal romano sul 1-4. 6-3 Segue il servizio e chiude di volo Rublev. Serve Cobolli ora! 6-2 Servizio vincente. 6-1 Di un’inerzia si allarga il dritto del russo. Cinque set point Flavio! 5-1 Lungo il dritto difensivo di Rublev! Non diciamo nulla, ma Cobolli potrebbe aver girato un primo set veramente importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

