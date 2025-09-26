CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del brillante esordio di Flavio COBOLLI, che si regala un ottavo di finale da favorito contro Francisco Cerundolo o Learner Tien a Pechino. Un saluto sportivo! 07:10 Statistiche a favore del romano sul servizio, con la prima 79% contro 71% del russo e con la seconda 50% contro 45%. Ci sono stati ben 6 break, ma grazie alla qualità in risposta più che della scarsa quantità di prime in campo (56% e 53%). 07:08 Pazzesca vittoria di resilienza del giocatore nato a Firenze: nel primo set era sotto 2-5, con il russo che stava esprimendo forse il miglior tennis della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev 7-6, 6-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: il romano rimonta nel 1° e nel 2° set e avanza in ottavi!