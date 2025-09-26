CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Clamorosa risposta lungoriga di rovescio, poi il dritto anomalo da buona posizione! Due chance. 15-30 In rete il dritto forzato di Rublev, cercato a tutti i costi dal lato del rovescio. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Rompe gli indugi con il rovescio lungoriga Cobolli e ottiene il primo quindici. 4-3 Il romano chiude un game irreale, annullando 4 chance di break. Gioco pieno di scambi lunghi che vale oro! Un’ora e cinquanta minuti, si può dire che siamo a metà. Quantomeno se Rublev vincerà il secondo set. A-40 Esplode un clamoroso dritto inside out vincente Flavio! 40-40 Rovescio in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev 7-6, 4-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: il romano sopravvive al 7° game!