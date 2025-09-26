LIVE Cobolli-Rublev 7-6 3-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | di nuovo colmato il gap!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 La SUPER resilienza del romano! Il russo non azzecca un angolo, oppure è Cobolli che legge prima le direzioni di Rublev. Fatto sta che urlano entrambi dopo questo punto, il russo di rabbia e l’italiano di gioia! 40-30 Gran risposta di Rublev, attenzione. C’è da chiudere questo game e mettere la testa avanti! 40-15 Qui sassata invece a segno col dritto. 40-0 Sbaglia di rovescio Rublev. 30-0 Gran seconda in kick sulla riga! 15-0 Era stato clamoroso il lob difensivo di Rublev, cosa ha trovato però il romano con il dritto stretto dopo che lo scambio era ripartito. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cobolli - rublev
ATP Washington, Tiafoe raggiunge Cobolli negli ottavi. Arnaldi sfiderà Fritz, avanza Medvedev e Rublev ko
Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderà Rublev. Out Gigante
A che ora Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming
TANTA ITALIA A PECHINO Programma di venerdì davvero succoso per gli appassionati di tennis azzurro. Ad aprire le danze ci sarà Flavio Cobolli che sfiderà alle 6 del mattino nostrane Andrey Rublev sul Lotus, il secondo campo per importanza del C - X Vai su X
ATP 500 Pechino 2025 Il tabellone: gli esordi per gli azzurri Sinner, Cobolli, Sonego e Musetti. Jiannik Sinner , campione dell'edizione 2023 e finalista l'anno scorso, affronterà Marin Cilic. Per Flavio Cobolli ci sarà Rublev , battuto nella finale di - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: esordio durissimo contro il russo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Pechino ... Segnala oasport.it
Rublev battuto, Cobolli vince il torneo di Amburgo - Flavio Cobolli ha vinto il torneo Atp 500 di Amburgo, battendo in due set in finale Andrey Rublev, col punteggio di 6- Da ansa.it