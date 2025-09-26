LIVE Cobolli-Rublev 7-6 3-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | di nuovo colmato il gap!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 La SUPER resilienza del romano! Il russo non azzecca un angolo, oppure è Cobolli che legge prima le direzioni di Rublev. Fatto sta che urlano entrambi dopo questo punto, il russo di rabbia e l’italiano di gioia! 40-30 Gran risposta di Rublev, attenzione. C’è da chiudere questo game e mettere la testa avanti! 40-15 Qui sassata invece a segno col dritto. 40-0 Sbaglia di rovescio Rublev. 30-0 Gran seconda in kick sulla riga! 15-0 Era stato clamoroso il lob difensivo di Rublev, cosa ha trovato però il romano con il dritto stretto dopo che lo scambio era ripartito. 🔗 Leggi su Oasport.it

