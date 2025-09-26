LIVE Cobolli-Rublev 7-6 1-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | partenza ad handicap anche nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Attenzione, perde il dritto dopo aver comandato Rublev. 40-30 Lungo di poco il rovescio lungoriga di Rublev. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Largo il dritto difensivo del russo. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Si ferma in rete il rovescio del romano. 1-2 Rimonta un gran game e resta in scia Cobolli! A-40 Prima vincente! 40-40 Gran kick e doppia chiusura di dritto di Cobolli. 30-40 Servizio e dritto sulla riga. 15-40 Lungo il rovescio difensivo di Cobolli. 15-30 Doppio fallo. 15-15 Prova a rispondere vincente il russo sulla seconda ma stecca il dritto inopinatamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

