LIVE Cobolli-Rublev 7-6 1-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | partenza ad handicap anche nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Attenzione, perde il dritto dopo aver comandato Rublev. 40-30 Lungo di poco il rovescio lungoriga di Rublev. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Largo il dritto difensivo del russo. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Si ferma in rete il rovescio del romano. 1-2 Rimonta un gran game e resta in scia Cobolli! A-40 Prima vincente! 40-40 Gran kick e doppia chiusura di dritto di Cobolli. 30-40 Servizio e dritto sulla riga. 15-40 Lungo il rovescio difensivo di Cobolli. 15-30 Doppio fallo. 15-15 Prova a rispondere vincente il russo sulla seconda ma stecca il dritto inopinatamente. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cobolli - rublev
ATP Washington, Tiafoe raggiunge Cobolli negli ottavi. Arnaldi sfiderà Fritz, avanza Medvedev e Rublev ko
Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderà Rublev. Out Gigante
A che ora Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming
TANTA ITALIA A PECHINO Programma di venerdì davvero succoso per gli appassionati di tennis azzurro. Ad aprire le danze ci sarà Flavio Cobolli che sfiderà alle 6 del mattino nostrane Andrey Rublev sul Lotus, il secondo campo per importanza del C - X Vai su X
ATP 500 Pechino 2025 Il tabellone: gli esordi per gli azzurri Sinner, Cobolli, Sonego e Musetti. Jiannik Sinner , campione dell'edizione 2023 e finalista l'anno scorso, affronterà Marin Cilic. Per Flavio Cobolli ci sarà Rublev , battuto nella finale di - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: esordio durissimo contro il russo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Pechino ... Si legge su oasport.it
Rublev battuto, Cobolli vince il torneo di Amburgo - Flavio Cobolli ha vinto il torneo Atp 500 di Amburgo, battendo in due set in finale Andrey Rublev, col punteggio di 6- Secondo ansa.it