LIVE Cobolli-Rublev 7-6 0-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | partenza ad handicap anche nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Doppio fallo. 15-15 Prova a rispondere vincente il russo sulla seconda ma stecca il dritto inopinatamente. 0-15 Larga la smorzata di Cobolli. 0-2 Tiene la battuta e il break appena conquistato il russo. A-40 Prima vincente. 40-40 Non chiude lo smash il russo e il romano può tornare nello scambio. Attacca Cobolli e il passante di dritto di Rublev è fuori per un pelo. 40-30 Dritto in contropiede vincente Rublev. 30-30 Sotterra il rovescio purtroppo Cobolli. 15-30 Largo il dritto anomalo del russo. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Con il dritto in cross dal centro Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: esordio durissimo contro il russo
