LIVE Cobolli-Rublev 5-5 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro si rimette in corsa nel 1° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Non può che cedere con il dritto il russo sull’ennesimo scambio giocato a ritmo alto e senza sbagliare da Flavio. 5-5 Addirittura a zero il romano! 40-0 Passante capolavoro di dritto del romano in corsa! 30-0 Gran kick e punto diretto! 15-0 Servizio vincente al corpo Cobolli. 4-5 GRATUITO di dritto dopo il servizio. Bene così, recuperiamo il break in extremis! 40-A La risposta di dritto di Cobolli! Quarta chance! 40-40 Servizio vincente. 30-40 Lungo purtroppo il rovescio definitivo lungoriga di Cobolli. 15-40 Servizio e dritto. 0-40 Anche l’errore di rovescio di Rublev! 0-30 Si gira di dritto e colpisce sull’inside in Flavio! 0-15 Gran dritto anomalo di Cobolli! 3-5 Tiene la battuta il romano e costringe adesso Rublev a un gioco sotto pressione. 🔗 Leggi su Oasport.it

