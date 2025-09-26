LIVE Cobolli-Rublev 5-5 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro si rimette in corsa nel 1° set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Non può che cedere con il dritto il russo sull’ennesimo scambio giocato a ritmo alto e senza sbagliare da Flavio. 5-5 Addirittura a zero il romano! 40-0 Passante capolavoro di dritto del romano in corsa! 30-0 Gran kick e punto diretto! 15-0 Servizio vincente al corpo Cobolli. 4-5 GRATUITO di dritto dopo il servizio. Bene così, recuperiamo il break in extremis! 40-A La risposta di dritto di Cobolli! Quarta chance! 40-40 Servizio vincente. 30-40 Lungo purtroppo il rovescio definitivo lungoriga di Cobolli. 15-40 Servizio e dritto. 0-40 Anche l’errore di rovescio di Rublev! 0-30 Si gira di dritto e colpisce sull’inside in Flavio! 0-15 Gran dritto anomalo di Cobolli! 3-5 Tiene la battuta il romano e costringe adesso Rublev a un gioco sotto pressione. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cobolli - rublev
ATP Washington, Tiafoe raggiunge Cobolli negli ottavi. Arnaldi sfiderà Fritz, avanza Medvedev e Rublev ko
Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderà Rublev. Out Gigante
A che ora Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming
TANTA ITALIA A PECHINO Programma di venerdì davvero succoso per gli appassionati di tennis azzurro. Ad aprire le danze ci sarà Flavio Cobolli che sfiderà alle 6 del mattino nostrane Andrey Rublev sul Lotus, il secondo campo per importanza del C - X Vai su X
ATP 500 Pechino 2025 Il tabellone: gli esordi per gli azzurri Sinner, Cobolli, Sonego e Musetti. Jiannik Sinner , campione dell'edizione 2023 e finalista l'anno scorso, affronterà Marin Cilic. Per Flavio Cobolli ci sarà Rublev , battuto nella finale di - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: esordio durissimo contro il russo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Pechino ... Riporta oasport.it
Cobolli-Rublev, finale Atp 500 Amburgo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Grazie al successo in rimonta su Tomas Martin Etcheverry, il tennista romano è riuscito ad approdare nella sua terza ... Lo riporta corrieredellosport.it