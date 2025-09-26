LIVE Cobolli-Rublev 3-5 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | inizio forte del russo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Gran dritto anomalo di Cobolli! 3-5 Tiene la battuta il romano e costringe adesso Rublev a un gioco sotto pressione. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Servizio vincente! 30-0 Kick vincente! 15-0 Risposta di dritto forte ma fuori di Rublev. 2-5 Non risponde sulla seconda di rovescio Cobolli. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Largo il rovescio lungoriga di Cobolli. 30-0 Altro servizio vincente del martello russo. 15-0 Prima vincente. 2-4 Gran gioco vinto dal romano. 40-30 Punto favoloso. Di fino a rete Cobolli si destreggia e chiude. 30-30 Prima vincente. 15-30 Bellissima palla corta di Rublev dopo il rovescio all’incrocio dal centro. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cobolli - rublev
ATP Washington, Tiafoe raggiunge Cobolli negli ottavi. Arnaldi sfiderà Fritz, avanza Medvedev e Rublev ko
Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderà Rublev. Out Gigante
A che ora Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming
TANTA ITALIA A PECHINO Programma di venerdì davvero succoso per gli appassionati di tennis azzurro. Ad aprire le danze ci sarà Flavio Cobolli che sfiderà alle 6 del mattino nostrane Andrey Rublev sul Lotus, il secondo campo per importanza del C - X Vai su X
ATP 500 Pechino 2025 Il tabellone: gli esordi per gli azzurri Sinner, Cobolli, Sonego e Musetti. Jiannik Sinner , campione dell'edizione 2023 e finalista l'anno scorso, affronterà Marin Cilic. Per Flavio Cobolli ci sarà Rublev , battuto nella finale di - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: esordio durissimo contro il russo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Pechino ... Da oasport.it