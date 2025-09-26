LIVE Cobolli-Rublev 3-5 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | inizio forte del russo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE     0-15 Gran dritto anomalo di Cobolli! 3-5 Tiene la battuta il romano e costringe adesso Rublev a un gioco sotto pressione. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Servizio vincente! 30-0 Kick vincente! 15-0 Risposta di dritto forte ma fuori di Rublev. 2-5 Non risponde sulla seconda di rovescio Cobolli. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Largo il rovescio lungoriga di Cobolli. 30-0 Altro servizio vincente del martello russo. 15-0 Prima vincente. 2-4 Gran gioco vinto dal romano. 40-30 Punto favoloso. Di fino a rete Cobolli si destreggia e chiude. 30-30 Prima vincente. 15-30 Bellissima palla corta di Rublev dopo il rovescio all’incrocio dal centro. 🔗 Leggi su Oasport.it

