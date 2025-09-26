CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Ace (3°). 40-0 Ace (2°). 30-0 Servizio e ancora dritto prorompente. 15-0 Servizio e dritto Rublev. 3-1 A quindici si sblocca il romano! 40-15 Risposta tra le stringhe di Rublev. 40-0 Si allunga lo slice difensivo del russo. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Il passante è robusto di Cobolli in corsa col dritto, fa il resto a rete il russo. 0-3 Ace e zero il russo. 40-0 Non risponde di rovescio Cobolli. 30-0 Chiude a rete Rublev. 15-0 Prima vincente. 0-2 Errore di dritto di Cobolli: break. 30-40 Seconda risposta molto incisiva (questa nei piedi) di fila da destra per il russo: palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev 1-4, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: inizio forte del russo