LIVE Cobolli-Rublev 1-4 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | inizio forte del russo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Ace (3°). 40-0 Ace (2°). 30-0 Servizio e ancora dritto prorompente. 15-0 Servizio e dritto Rublev. 3-1 A quindici si sblocca il romano! 40-15 Risposta tra le stringhe di Rublev. 40-0 Si allunga lo slice difensivo del russo. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Il passante è robusto di Cobolli in corsa col dritto, fa il resto a rete il russo. 0-3 Ace e zero il russo. 40-0 Non risponde di rovescio Cobolli. 30-0 Chiude a rete Rublev. 15-0 Prima vincente. 0-2 Errore di dritto di Cobolli: break. 30-40 Seconda risposta molto incisiva (questa nei piedi) di fila da destra per il russo: palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cobolli - rublev
ATP Washington, Tiafoe raggiunge Cobolli negli ottavi. Arnaldi sfiderà Fritz, avanza Medvedev e Rublev ko
Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderà Rublev. Out Gigante
A che ora Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming
TANTA ITALIA A PECHINO Programma di venerdì davvero succoso per gli appassionati di tennis azzurro. Ad aprire le danze ci sarà Flavio Cobolli che sfiderà alle 6 del mattino nostrane Andrey Rublev sul Lotus, il secondo campo per importanza del C - X Vai su X
ATP 500 Pechino 2025 Il tabellone: gli esordi per gli azzurri Sinner, Cobolli, Sonego e Musetti. Jiannik Sinner , campione dell'edizione 2023 e finalista l'anno scorso, affronterà Marin Cilic. Per Flavio Cobolli ci sarà Rublev , battuto nella finale di - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: esordio durissimo contro il russo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Pechino ... Scrive oasport.it