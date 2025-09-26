CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente. 0-2 Errore di dritto di Cobolli: break. 30-40 Seconda risposta molto incisiva (questa nei piedi) di fila da destra per il russo: palla break. 30-30 ACE! 15-30 La risposta di dritto di Rublev. 15-15 In rete il dritto inside in del russo. 0-15 Sale sopra la palla col dritto e mette a segno un vincente Rublev. 0-1 Servizio e dritto Rublev. 40-15 Servizio vincente. 30-15 In rete il rovescio di Cobolli. 15-15 Gran combinazione di dritti del romano in progressione e primo punto per lui. 15-0 Lungo il rovescio difensivo di Cobolli. Rublev in battuta! 05:08 Un solo precedente, quello della finale di Amburgo 2025 vinto dal romano 6-2, 6-4! 05:02 Giocatori in campo! Tra poco vi racconteremo l’esordio del romano nel torneo cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev 0-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: iniziato il match