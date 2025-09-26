LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | Widar favorito Finn vuole provarci
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile Under 23 dei Mondiali di Ciclismo 2025. Nei dintorni di Kigali (Ruanda) si assegneranno le medaglie della categoria U23 con l’Italia che va a caccia della seconda medaglia di questa rassegna iridata dopo il bronzo vinto da Federica Venturelli nella crono U23 femminile. Il percorso è molto duro con un continuo saliscendi e due strappi da affrontare: la Cote de Kigali Golf (800 metri all’8. 🔗 Leggi su Oasport.it
