LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | mancano sei giri del circuito alla fine della corsa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 14.10 Ritmo elevato del Belgio sulla Cote de Kimihurura. Diversi corridori nel centro del gruppo sembrano faticare. 14.09 You Li (Cina) si ritira. 14.09 Ripreso subito il polacco dal gruppo trainato dal Belgio 14.08 Accelerazione di Michal Pomorski (Polonia) che anticipa la Cote de Kimihurura. 14.06 80 km all’arrivo! 14.05 Il gruppo ricuce lo strappo e torna a rappresentare la testa della corsa. 14.03 I due hanno preso qualche secondo di vantaggio sul gruppo. 14.03 Attacco di Pietro Mattio, risponde Jasper Schoofs. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ruanda, mondiali di ciclismo su strada: parola d’ordine, solo bici e niente politica https://africa-express.info/2025/09/25/ruanda-mondiali-di-ciclismo-su-strada-parola-dordine-solo-bici-e-niente-politica/… via @africexp - X Vai su X
I Super Mondiali di ciclismo saranno in Italia nel 2031! - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: Widar favorito, Finn vuole provarci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8. Segnala oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: la francese Gery si aggiudica l’oro in volata, Ciabocco ad un passo dal bronzo! - 21 Attualmente, sono 25 le componenti del primo gruppo, c'è Eleonora Ciabocco. Secondo oasport.it