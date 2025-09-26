LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | LORENZO FINN VINCE IN SOLITARIA! Corsa dominata dal giovane azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 16.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prova in linea U23 maschile. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi quest’evento e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.11 Finn è il terzo vincitore italiano in una prova in linea U23 maschile nelle ultime sei edizioni iridate dopo i successi di Samuele Battistella nel 2019 e Filippo Baroncini nel 2021. 16.09 Lorenzo Finn è il più giovane corridore della storia a vincere un titolo iridato in linea tra gli U23. 🔗 Leggi su Oasport.it
