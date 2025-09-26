LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | Lorenzo Finn si gioca l’oro con Huber! Decisivo l’ultimo giro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 15.38 Finita la Cote de Kimihurura. Finn ed Huber hanno 47? su Gajdulewicz e Schrettl e 1? su Alvarez. 15.37 Non attacca Finn. Salvo clamorose sorprese i due inizieranno insieme l’ultimo giro. 15.36 Perde qualche metro Alvarez. 15.36 Minima accelerazione di Finn, che però non ha ancora attaccato. Mancano 800 metri alla fine di questa salita. 15.35 È a tutta Huber che stringe i denti per rimanere attaccato alla ruota di Finn, che sta salendo del suo ritmo. 15.35 Alvarez, Gajdulewicz e Schrettl iniziano questa salita con 37? di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ruanda, mondiali di ciclismo su strada: parola d'ordine, solo bici e niente politica
Il Trentino torna protagonista assoluto del grande ciclismo! Dopo gli Europei su strada del 2021 e i Mondiali Gran Fondo UCI del 2022, le Dolomiti e il Monte Bondone hanno già scritto pagine indimenticabili di sport. E non è finita qui. L'UCI ha scelto propri
