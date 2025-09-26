LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | Lorenzo Finn scatenato! È al comando insieme a Huber
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 15.28 Jan Huber è nato il 28 maggio 2005. Il ventenne svizzero ha chiuso in undicesima posizione il Tour de l’Avenir, l’unica corsa internazionale a cui ha partecipato in questa stagione. 15.26 Huber collabora con Finn. Lo svizzero ha l’interesse nel dare i cambi ed ipotecare la medaglia. 15.25 Male Jarno Widar. Il belga ha prima scelto di non fare la cronometro per preparare questa corsa, poi oggi ha fatto lavorare tutto il giorno la propria nazionale ma evidentemente non è nella giusta condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
