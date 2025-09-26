LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | il gruppo torna compatto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 12:35 Si esaurisce l’azione dell’ucraino Danylo Kozoriz. Il gruppo torna compatto 12:34 Lorenzo Mark Finn prova a giocarsi le proprie carte per la conquista del podio dopo la delusione per il beffardo quarto posto ottenuto nella prova contro il tempo. 12:31 Cambio di biciletta per lo sloveno Jakob Omrzel dopo un problema meccanico. 12:28 Gli azzurri si schierano ai nastri di partenza con il quartetto formato da Alessandro Borgo, Lorenzo Mark Finn, Simone Gualdi e Pietro Mattio. 12:25 Il keniano Edward Ngunu ha abbandonato la corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
