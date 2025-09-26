LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | il Belgio continua a dettare l’andatura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 13:39 Foratura per il portoghese Daniel Filipe Vieira Moreira. 13:36 Siamo a cento chilometri dal traguardo. 13:33 Sono stati completati i primi quattro giri del percorso. 13:30 Il gruppo affronta il nuovo passaggio sulla  Côte de Kimihurura. 13:27 Kabelo Makatile (Lesotho) ha abbandonato la corsa. 13:24 La corsa non è ancora esplosa.  I big aspettano prima di entrare in azione. 13:21 Lo slovacco Samuel Novak ha abbandonato la corsa. 13:18 Continuano i problemi meccanici. Cambio di bici per il francese Antoine L’Hote. 🔗 Leggi su Oasport.it

