LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | gruppo compatto alla fine del terzo giro
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 13:21 Lo slovacco Samuel Novak ha abbandonato la corsa. 13:18 Continuano i problemi meccanici. Cambio di bici per il francese Antoine L'Hote. 13:15 L'ultimo successo azzurro risale al 2021 con la vittoria di Filippo Baroncini a Lovanio. 13:12 L'Italia, con sei, è la nazione che ha vinto il maggior numero di titoli iridati nell'Under 23 maschile. 13:09 La velocità media aggiornata è di 41,9 kmh. 13:06 Giornata molto calda. La temperatura è di ventotto gradi. 13:03 Il thailandese Isaiah Judah Thompson ha abbandonato la corsa.
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: Widar favorito, Finn vuole provarci
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: la francese Gery si aggiudica l'oro in volata, Ciabocco ad un passo dal bronzo! - 21 Attualmente, sono 25 le componenti del primo gruppo, c'è Eleonora Ciabocco.