CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 14.59 Chi tirerà in gruppo? Jarno Widar fino ad ora non si è mai mosso in prima persona, forse segnale di una forma non smagliante. Nessuna nazionale è in forze da poter sacrificare un uomo per chiudere il buco. 14.57 Lorenzo Finn (Italia), Hector Alvarez (Spagna), Halvor Dolven (Norvegia), Mateus Gajdulewicz (Polonia), Marco Schrettl (Austria) e Jan Huber (Svizzera) transitano sul traguardo con 11? di vantaggio sul gruppo. 14.56 Si forma un sestetto in testa alla corsa con Lorenzo Mark Finn! In gruppo scatenato Mateo Ramirez che prova a ricucire il buco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: Finn nel sestetto di testa, gruppo a 10?