LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | Finn nel sestetto di testa gruppo a 10?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 14.59 Chi tirerà in gruppo? Jarno Widar fino ad ora non si è mai mosso in prima persona, forse segnale di una forma non smagliante. Nessuna nazionale è in forze da poter sacrificare un uomo per chiudere il buco. 14.57 Lorenzo Finn (Italia), Hector Alvarez (Spagna), Halvor Dolven (Norvegia), Mateus Gajdulewicz (Polonia), Marco Schrettl (Austria) e Jan Huber (Svizzera) transitano sul traguardo con 11? di vantaggio sul gruppo. 14.56 Si forma un sestetto in testa alla corsa con Lorenzo Mark Finn! In gruppo scatenato Mateo Ramirez che prova a ricucire il buco. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ruanda, mondiali di ciclismo su strada: parola d’ordine, solo bici e niente politica https://africa-express.info/2025/09/25/ruanda-mondiali-di-ciclismo-su-strada-parola-dordine-solo-bici-e-niente-politica/… via @africexp - X Vai su X
I Super Mondiali di ciclismo saranno in Italia nel 2031! - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: Widar favorito, Finn vuole provarci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8. Si legge su oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: la francese Gery si aggiudica l’oro in volata, Ciabocco ad un passo dal bronzo! - 21 Attualmente, sono 25 le componenti del primo gruppo, c'è Eleonora Ciabocco. Secondo oasport.it